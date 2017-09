Trasporto pubblico locale, gli orari invernali: novità e corse in vigore a partire da mercoledì

Entrerà in vigore mercoledì, in concomitanza con l’apertura delle scuole, l’orario di esercizio invernale di autobus urbani ed extraurbani di Padova e Rovigo. Tra le novità cì sicuramente il ritorno del "Diretto Piazze". La modifica riguarda soprattutto il transito diretto per piazza delle Erbe e pizza dei Signori per consentire, in particolare alle persone più anziane, un più agevole accesso al mercato ed ai servizi del centro città. Per il resto il programma di esercizio delle linee urbane ricalca sostanzialmente quello dello scorso inverno, con la conferma delle navette al servizio soprattutto degli studenti.

LINEE EXTRAURBANE.

Tra le linee extraurbane la novità principale riguarda la nuova linea in collegamento tra i comuni dei Colli Euganei, ed il Liceo Galilei di Caselle di Selvazzano. In particolare sono previste due corse, una in partenza da Vo’, e l’altra da Creola di Saccolongo, mentre per il ritorno le corse dal Liceo Galilei sono tre. Istituito inoltre un nuovo servizio di collegamento tra Rosolina centro e Rovigo alle ore 6.20, e da Rovigo a Rosolina alle 13.50.

TRAM E FREQUENZE.

Per quanto riguarda invece il serpentone blu, on il nuovo orario invernale il tram passerà ogni sei minuti. Prima corsa dalla Guizza alle 5.40 e ultima alle 23.30. Prima corsa dal capolinea nord di Pontevigodarzere alle 6.25 e ultima alle 0.15. La frequenza minima di tutte le linee non scende mai sotto i 15 minuti. Nessun incremento delle corse invece negli orari festiti.

AGEVOLAZIONI.

Grazie alla campagna lanciata da Busitalia Veneto, ci saranno agevolazioni sull’acquisto di viaggi “Busitalia Fast” e sulle tratte servite dalle “Frecce” di Trenitalia, oltre che di accumulare punti sulla Carta Fedeltà dei supermercati Alì e Aliper. Sul sito web www.fsbusitaliaveneto.it è possibile trovare tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alla campagna, oltre che consultare, scaricare e stampare tutti gli orari linea per linea.

SCIOPERO.

Per mercoledì è stato però confermato lo sciopero di bus e tram. I lavoratori incroceranno le braccia nell'intera giornata dalle 8.30 alle 12.30 e poi dalle 15.30 a fine servizio: un "buco temporale" che comunque non dovrebbe provocare troppi disagi agli studenti.