Andrea Ragona, BusItalia: «Non abbiamo ancora individuato l'autista del video, ma siamo vicini alla soluzione»

Contattiamo il presidente di BusItalia, Andrea Ragona, per farci confermare quanto riporta uno dei quotidiani cartacei della città che racconta che è stato individuato l’autista che si è rivolto bestemmiando e con epiteti razzisti a una passeggera in un video che ha fatto il giro d'Italia.

Ragona smentisce

Il presidente di BusItalia, chiarisce: «L’autista non è stato ancora individuato, ma ci sono ormai gli elementi che dovrebbe portarci alla sua individuazione». Si è quindi compreso a quando risale il video? «Il video è stato girato tra maggio e luglio del 2017. La linea dove è avvenuto lo spiacevole episodio è la 4, quella che va a Cadoneghe, che è poi dove dovrebbe essere accaduto il fatto, lungo la Castagnara. Non si tratta di un dipendente di BusItalia, quindi insieme alla cooperativa stiamo individuando la persona. Siamo vicini alla soluzione ma non abbiamo ancora individuato l’autista».