Pizzicati con una busta della spesa piena di droga, dentro 14 involucri di marijuana

Mercoledì all'Isola Memmia in Prato della Valle sono stati controllati tre extracomunitari seduti sul muretto con una borsa di plastica.

DROGA

Uno dei due, alla vista degli agenti di polizia, ha sferrato un calcio per allontanarla. E' stato notato e sono stati controllati: all'interno c'erano 45 grammi di marijuana suddivisi in 14 involucri. Denunciato nigeriano del 90 per detenzione ai fini di spaccio e per violazione delle norme sull'immigrazione.