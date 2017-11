Case per persone con disabilità, ecco gli appartamenti per una vita indipendente

Gloria e Chiara sono due giovani donne, di 32 e 35 anni. Lavorano una in un’azienda di Pieve di Curtarolo, l’altra alla Bios Line di Ponte San Nicolò, spostandosi da sole con i mezzi pubblici. Entrambe hanno vissuto in famiglia, coltivando un sogno: quello dell’autonomia e di una vita il più possibile indipendente. Oggi tutto è diventato realtà grazie alla Fondazione I.r.p.e.a.: Gloria e Chiara sono le prime due inquiline di Ca’ Solare, l’immobile situato in Via Raggio di Sole 5 che torna a vivere con un’importante funzione sociale, come casa di persone con disabilità lieve pronte ad intraprendere un progetto di “Vita Indipendente”.

INVESTIMENTO

L’investimento di oltre 1 milione di euro in due anni, realizzato da Fondazione I.r.p.e.a. grazie ad un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e a donazioni di privati e aziende del territorio, ha consentito di riqualificare il vecchio immobile situato in Via Raggio di Sole a Padova, adiacente alle altre strutture della Fondazione ricavandone due gruppi appartamento adatti ad ospitare fino ad otto inquilini, con una sala polivalente pensata come spazio aperto alla città. L’impiego di materiali che non danneggiano l’ambiente, l’uso di pannelli fotovoltaici donati ed installati Energetic Spa, che garantiscono energia anche alla serra adiacente, l’attenzione all’isolamento termico, grazie al contributo dell’azienda Stiferite Spa, ne fanno una struttura improntata all’ecosostenibilità.

LA SERRA

Grazie alla collaborazione con il consorzio Agrario del Nordest e la Coldiretti, nell’area verde adiacente, è stata installata una serra in cui un gruppo di circa 20 persone con disabilità potranno imparare la coltivazione e produzione di prodotti ortofrutticoli bio e a km zero, che verranno impiegati per uso interno, ma anche distribuiti dai ragazzi stessi a famiglie e strutture esterne selezionate. Un altro tassello nel percorso di autonomia realizzato grazie al progetto di integrazione lavorativa “Coltiviamo il nostro futuro”. “Questo progetto di autonomia abitativa – spiega di direttore di Fondazine I.R.P.E.A. Stefano Rizzo – è un unicum nella nostra provincia, perché realizzato nel cuore della città e non ai margini, in una struttura moderna, ecosostenibile e innovativa, aperta allo scambio con la comunità, nella volontà di offrire una reale opportunità di inclusione sociale alle persone con disabilità”

CA' SOLARE

Il progetto Ca’ Solare risponde alla necessità di favorire ed incrementare soluzioni abitative per adulti con disabilità che garantiscano un elevato livello di qualità e un minor apporto assistenziale, migliorando la qualità della vita di queste persone e delle loro famiglie. Il gruppo appartamento è una palestra di vita che si pone l’obiettivo di aiutare le persone con disabilità a confrontarsi con le opportunità ed i problemi quotidiani e come luogo di facilitazione per il riconoscimento identitario e l’affermazione esistenziale

VITA INDIPENDENTE

È il frutto della progettazione partecipata realizzata nell’ambito del “Tavolo per il patto per lo sviluppo di un nuovo Welfare”, realtà inter-istituzionale che coinvolge organizzazioni del terzo settore, associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, Azienda ex ULSS 16 di Padova e amministrazioni comunali. In quest’ambito, Fondazione I.R.P.E.A. porta avanti l’area d’intervento dedicata alla creazione di un’indipendenza abitativa stabile per persone inserite in un contesto lavorativo, con competenze abitative di base, all’interno di un percorso di autonomia supportato da un lieve sostegno educativo.

