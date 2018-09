Tragedia all'apertura della stagione venatoria: va a caccia col figlio, si accascia e muore

Era andato a caccia insieme agli amici, si è accasciato al suolo ed è morto. Tragedia per un appassionato della Bassa, che nel primo giorno di apertura della stagione venatoria, ha avuto un malore e non si è più risvegliato. Angelo Berton, 80enne residente a Masi è morto sotto gli occhi impotenti del figlio e di un amico.

L’episodio

Tutto è accaduto verso le 8, quando l’anziano residente in via Carrediana stava setacciando il fondo agricolo di sua proprietà cercando fagiani o lepri. Improvvisamente l’uomo è caduto a terra, gli altri compagni si sono avvicinati per vedere cosa fosse successo e hanno allertato i soccorsi. L’arrivo tempestivo del Suem non è servito: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri delle stazioni di Castelbaldo e di Casale di Scodosia. La stagione della caccia è iniziata proprio domenica e continuerà fino al 10 febbraio, le doppiette venete sono poco più di 46mila, ci cui quasi 5.800 attivi a Padova.