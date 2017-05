Trovato cadavere all'interno di un edificio abbandonato: sconosciuta l'identità

Nella tarda mattinata di lunedì i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione all'interno di un immobile in disuso di via Ca' Bonetti, a Monselice.

AUTOPSIA. Da una prima analisi i militari non hanno rilevato elementi di responsabilità riconducibili alla morte dell'uomo. La salma è stata quindi portata all'obitorio dell'ospedale di Pdova dove sarà sottoposto ad autopsia.