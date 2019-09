Tragedia al Portello: dalle acque del Piovego affiora un cadavere

Notizia in aggiornamento

Polizia, vigili del fuoco e sanitari del Suem sono al lavoro per il recupero e l'identificazione del cadavere individuato nella tarda mattinata di lunedì nelle acque del Piovego lungo la passeggiata Arturo Miolati.

Il recupero

Ancora pochissime le informazioni disponibili mentre le operazioni sono tutt'ora in corso. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno quando sul posto, allertati da alcuni passanti, sono arrivati un'auto medica, i pompieri con un gommone e gli agenti della Squadra mobile. Dal canale è stato recuperato un corpo senza vita, che apparterrebbe a un maschio di origine nordafricana. Gli accertamenti per risalire alla causa e all'epoca del decesso sono ancora in corso. La zona, a pochi metri da via Gaspare Gozzi e dai giardini dell'Arena, è nota meta per spacciatori e clienti. Una delle ipotesi riguarda perciò la possibilità che la vittima sia legata a qualche giro di spaccio.