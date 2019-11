Dalle acque gelide affiora un corpo di uomo: i passanti notano la salma lungo la riva

Il corpo senza vita di un uomo è stato ripescato mercoledì mattina dalle acque del canale Piovego nel territorio comunale di Noventa Padovana.

Il recupero

A segnalare la presenza a pelo d'acqua della salma lungo via Argine Destro sono stati alcuni cittadini, che hanno richiesto l'intervento del personale medico e dei carabinieri, che hanno ora in carico gli accertamenti. Alle 10 è cominciato l'intervento di recupero curato dai vigili del fuoco che hanno riportato a riva il corpo ormai senza vita. Immediatamente è stato chiaro che nulla si sarebbe potuto fare per rianimare quello che si è rivelato essere uomo di età avanzata. Una prima ispezione cadaverica ha permesso di escludere la presenza di traumi e segni di violenza, tanto che il corpo è stato ricomposto e trasferito all'obitorio.

La vittima

Lunghi i tempi dell'identificazione, poiché addosso al cadavere non sono stati trovati documenti o particolari oggetti. Nel pomeriggio si è scoperto trattarsi di Bruno Zaggia, 85enne padovano. Gli inquirenti hanno ricondotto la causa della morte a un gesto estremo volontario. Esclusa l'ipotesi di eseguire l'autopsia, tanto che la salma è stata riaffidata ai familiari che potranno ora organizzare l'ultimo saluto all'anziano.