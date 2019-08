Cadavere in centro storico, la scoperta dopo la segnalazione dei vicini

Notizia in aggiornamento

Un cadavere è stato rinvenuto attorno alle 18 di lunedì in un'abitazione di via Marsilio da Padova, a due passi da piazza della Frutta.

Il ritrovamento

Su richiesta dei vicini allarmati dal fortissimo odore che si propagava nella tromba delle scale, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il personale medico che hanno effettuato la triste scoperta e decretato il decesso. Al momento non vi sono informazioni sull'identità del defunto: il corpo apparterrebbe a un uomo, ma l'avanzato stato di decomposizione non ha per il momento consentito l'identificazione.

I rilievi

Nel palazzo accanto alla gioielleria Stroili Oro sono intervenuti anche gli agenti della polizia insieme alla squadra scientifica. La polizia locale ha transennato la strada per consentire lo svolgimento dei rilievi a causa del capannello di persone che si sono riunite in zona. In rilievi sono terminati solo poco prima delle 21.