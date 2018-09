Giallo nell'Alta: cadavere di una donna in una villetta. Non si esclude l'omicidio

Notizia in aggiornamento

Aleggiano il mistero e il massimo risebo sulla vicenda. Le prime indiscezioni parlano del ritrovamento del cadavere di una donna di 53 anni, trovato nel pomeriggio del 26 settembre all'interno di un'abitazione a Campodarsego. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il reparto scientifico per far luce sulle cause della morte. Al momento tutte le piste risultano aperte: pare che attorno alla donna vi fossero tracce di sangue, pertanto non si esclude l'ipotesi dell'omicidio.