Cadoneghe dà l'ok: bando della Regione per inserimento lavorativo temporaneo disoccupati

Il Comune di Cadoneghe ha aderito al bando della Regione Veneto per progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele. L’azione è realizzata in collaborazione con la Regione Veneto, Synergie Italia Spa Agenzia per il Lavoro (partner operativo obbligatorio) e Veneto Insieme soc.coop. sociale consortile (partner operativo aziendale).

L'iniziativa

Per il Comune di Cadoneghe l’iniziativa consentirà di impiegare complessivamente 5 cittadini attraverso un percorso formativo e un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 6 mesi, con inserimento lavorativo presso una cooperativa sociale/consorzio o in attività che interesseranno "servizi di interesse generale e rivolti alla collettività", di carattere straordinario e temporaneo, da svolgersi nell'ambito del territorio comunale.

Percorsi attivati

I percorsi attivati per il Comune di Cadoneghe sono tre: area amministrativa protocollo archivio generale, progetto di riorganizzazione e digitalizzazione dell’archivio generale presso il Municipio di Cadoneghe, area assistenza anziani, servizi sociali. Progetto di portierato solidale presso il centro polifunzionale per anziani. Progetto di riqualificazione dell’arredo urbano con piccoli interventi di riparazione e riverniciatura di manufatti dell’arredo urbano per un maggiore decoro e funzionalità.

Destinatari

Sono destinatari dell’intervento disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali e sprovvisti di trattamento pensionistico, oppure disoccupati svantaggiati e a rischio di esclusione sociale e povertà, con residenza o domicilio temporaneo nel Comune di Cadoneghe, con più di 30 anni di età. Tutti i requisiti per la partecipazione, la documentazione da allegare, la scheda di adesione da compilare si trovano sul sito del comune di Cadoneghe. Per partecipare è obbligatoria la compilazione della suddetta scheda e della documentazione richiesta che dovrà essere consegnata entro il giorno 12 ottobre. La selezione dei candidati, sulla base delle domande presentate e ritenute regolari, sarà effettuata da Synergie Italia Spa Agenzia per il Lavoro il giorno 16 ottobre 2018, alle ore 15:00 presso il Municipio di Cadoneghe, Piazza Insurrezione, 4 – Cadoneghe. I candidati riceveranno tutte le comunicazioni esclusivamente attraverso l’indirizzo di posta elettronica (o PEC) dichiarato nella scheda di adesione.

Come presentare la domanda

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.30 del giorno 12 ottobre 2018 nelle seguenti modalità: consegna a mano Sportello del Cittadino del Comune di Cadoneghe, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13, il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30; Raccomandata postale con A.R. indirizzata a Comune di Cadoneghe – Piazza insurrezione, 4 – 35010 Cadoneghe (PD), con la precisazione che il rischio di smarrimento/ritardo resta a carico del mittente; Posta elettronica certificata (Pec), l’interessato potrà inviare dalla propria Pec a quella del Comune di Cadoneghe cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net la scheda e la documentazione in formato pdf e indicando nell’oggetto “Partecipazione al progetto Percorsi per l'inclusione sociale e lavorativa nel Comune di Cadoneghe” - È onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della Pec da parte del Comune di Cadoneghe.