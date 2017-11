Cadoneghe, arriva la nuova carta d’identità elettronica: il sindaco fa da "cavia"

Da qualche giorno gli uffici del Comune di Cadoneghe rilasciano a chi ne fa richiesta la Carta d’identità elettronica (CIE), che va a sostituire il tradizionale documento cartaceo: la nuova Carta è il documento personale che attesta l’identità del cittadino (tanto sul territorio nazionale quanto all’estero), è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della Carta è riportato anche – come codice a barre – il Codice Fiscale.

IL NUOVO FORMATO



A testare con successo il servizio fornito dal Comune è stato il sindaco Michele Schiavo, che dovendo rinnovare la propria carta d’identità ha ottenuto il documento nel nuovo formato. Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla Carta, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere allo Sportello del Cittadino alla scadenza della propria vecchia Carta d’identità, oppure in seguito a smarrimento, furto o deterioramento. Entro 6 giorni dalla richiesta, la Carta viene poi spedita direttamente al domicilio del cittadino. La validità del documento varia a seconda all’età del titolare: 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 10 anni per i maggiorenni. Il costo della Carta è di euro 22,21 (compresi i diritti fissi e di segreteria), che comprende anche le spese di spedizione.