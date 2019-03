Albero secolare cade su due auto sfiorando l'edificio: attimi di paura al Sant'Antonio

Il botto, lo spavento e infine il sollievo. Perché fortunatamente non si è fatto male nessuno: attimi di paura per la caduta di un grosso albero.

I fatti

È successo nel pomeriggio di martedì 5 marzo all’ospedale Sant’Antonio di via Facciolati a Padova: i vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.30 circa per la caduta di un albero ad alto fusto sopra due auto in sosta nel parcheggio posteriore. Nessuna persona è rimasta ferita. Il personale della squadra dei pompieri, dopo essersi accertati che nessuno era rimasto coinvolto, hanno iniziato a tagliare i rami e poi il fusto dell’albero (alto oltre dieci metri e dal diametro di circa un metro). Necessario l’uso dell’autogru per rimuovere la parte finale del tronco da una delle due autovetture. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.