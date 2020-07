Cadono calcinacci in Riviera dei Ponti Romani: sul posto i vigili del fuoco

A dare l'allarme per primi sono stati alcuni residenti che nel tardo pomeriggio di mercoledì hanno notato dei pezzi di intonaco staccarsi dal muro. Giovedì mattina è poi toccato ai vigili del fuoco andare a verificare la staticità dell'edificio e metterlo in sicurezza.

L'intervento

A staccarsi sono stati dei pezzetti di muro di un edificio nella centralissima Riviera dei Ponti Romani. Per consentire ai pompieri di operare in completa sicurezza per una quindicina di minuti è rimasto bloccato anche il tram che dopo l'intervento ha potuto ricominciare il suo regolare servizio. L'intonaco è stato grattato e gli operatori hanno circoscritto i calcinacci in un angolo. Nessuno è rimasto ferito.