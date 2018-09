Cadono calcinacci dal Cinema Cristallo: i pompieri mettono in sicurezza la zona

Alle 10 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Volturno all’esterno del cinema Cristallo per la caduta di calcinacci in strada.

L’intervento

I pompieri, intervenuti anche con l’autoscala, hanno rimosso i pezzi d’intonaco dal muro dell’ex cinema, ripristinando le condizioni di sicurezza della pubblica via. La polizia locale ha deviato il traffico durante le operazioni di rimozione delle malte. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.