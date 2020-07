Serio trauma facciale dopo la caduta in montagna: 40enne trasportata in ospedale

Soccorsa sul posto e trasferita in ospedale: incidente in montagna per una 40enne di Piove di Sacco.

I fatti

È successo domenica 19 luglio: una squadra del soccorso alpino dell'Alpago è stata inviata non distante dalla chiesetta di Sant'Antonio Tiriton, sul sentiero che scende dal Cansiglio verso Farra d'Alpago, dove la donna era caduta riportando un trauma facciale. I soccorritori le hanno prestato le prime cure assieme ai sanitari dell'ambulanza, e dopo averla imbarellata l'hanno trasportata fino alla strada per caricarla a bordo dell'ambulanza e trasferirla all'ospedale.