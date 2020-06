Ferite multiple dopo la caduta in mountain bike tra i sentieri dei Colli: trasportata in ospedale

È stata letteralmente disarcionata dalla sua fedele mountain bike: una 48enne di Carceri è rimasta ferita al volto e al torace.

I fatti

Alle ore 11.30 circa il Soccorso alpino di Padova è stato allertato dalla Centrale operativa del 118: la donna stava scendendo con altre persone lungo il percorso di downhill della pista Reve sul Monte Orbieso a Cinto Euganeo quando ha perso il controllo della propria mountain bike. Otto soccorritori - tra cui due infermiere - sono riusciti a risalire alle coordinate e hanno raggiunto la donna, prestandole le prime cure per un probabile trauma al volto e dolori al torace. Una volta caricata in barella l'hanno trasportata in salita per 800 metri fino alla statale, dove l'hanno affidata all'ambulanza diretta all'ospedale di Abano Terme.