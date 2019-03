Tragedia sfiorata: finisce nel Brenta, salvato da un ragazzo che si tuffa e lo recupera

Notizia in aggiornamento

Ancora ignoti i motivi della caduta: gesto volontario o tragico incidente, saranno i carabinieri intervenuti per i rilievi a stabilirlo. Attorno alle 17 alcuni passanti hanno allertato il Suem e le forze dell'ordine dopo che un uomo di 47 anni, padovano, è finito nelle acque del Brenta dal lato di Cadoneghe. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe scivolato dall'argine sinistro. Provvidenziali la presenza e il coraggio di un altro giovane padovano che non ha esitato a tuffarsi recuperandolo e portandolo a riva. Preso in carico dall'ambulanza e trasportato all'ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.