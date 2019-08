Si frattura la caviglia durante l'escursione sui Colli: interviene il soccorso alpino

Una normale escursione finita in malo modo: una 55enne australiana è stata trasportata all'ospedale di Abano Terme per la frattura della caviglia.

I fatti

È successo a Teolo intorno alle ore 14 di mercoledì 28 agosto, quando la centrale operativa del 118 ha allertato il soccorso alpino di Padova per un'escursionista scivolata lungo il sentiero numero 17, che dal Monte della Madonna porta a Rovolon, sui Colli Euganei. Mentre scendeva con alcune amiche, infatti, la 55enne si è procurata una sospetta frattura alla caviglia. Raggiunta da sette soccorritori, tra i quali 3 infermieri e un medico, alla donna sono state prestate le prime cure. Imbarellata, è stata trasportata a piedi per una mezz'ora fino alla strada per poi essere affidata all'ambulanza diretta all'ospedale di Abano Terme.