Professore scivola dal primo piano e batte la testa, soccorso dopo quasi un'ora: è gravissimo

Un gravissimo incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di mercoledì nella centralissima via San Gregorio Barbarigo a Padova dove un uomo, professore in pensione, è precipitato dal poggiolo interno dell'abitazione dove vive, ferendosi in maniera molto serie alla nuca e al braccio. L'anziano è rimasto diversi minuti da solo privo di sensi dato che il cortile interno dov'è precipitato è a uso esclusivo della proprietaria dell'immobile che in quel momento non era a casa. In quei drammatici momenti ha perso molto sangue.

Il salvataggio

Verso le 17 alcuni vicini l'hanno notato a terra e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Oltre ai sanitari del Suem 118 sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. La persona è stata stabilizzata e trasportata in pronto soccorso in condizioni disperate. A causare l'incidente sarebbe stata una disattenzione: l'uomo infatti ha tentato di recuperare uno straccio con un bastone e ha perso l'equilibrio. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari per chiarire tutti i contorni della vicenda.