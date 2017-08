CAF e Patronato garantiscono l'apertura nel mese di agosto all'ufficio dell'Arcella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

CAF e Patronato comunicano ai cittadini che gli uffici di via Stefano Dall’Arzere in zona Arcella resteranno aperti per tutto il mese di agosto, dalle ore 8 alle ore 14 da lunedì a venerdì, esclusi i festivi.

VICINANZA AI CITTADINI. La scelta nasce dalla volontà di garantire alla cittadinanza i servizi minimi di CAF (comunicazioni Agenzia Entrate, Compliance, dichiarazione dei redditi, disagio fisico, etc.) e Patronato (invalidità, pensioni, NASPI, etc.) in un periodo in cui la maggior parte degli altri operatori del territorio resterà chiusa per ferie".