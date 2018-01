Caffé Pedrocchi, trafugate due zampe leonine dal bancone della Sala Rossa

Un autentico sfregio allo storico "caffé senza porte". Come riporta "Il Mattino di Padova" due delle quattro zampe leonine che adornavano il bancone marmoreo della sala rossa del "Caffé Pedrocchi" sono state trafugate.

IL FURTO

La coppia di fusioni in ottone laminate in oro non hanno un grande valore economico in quanto il bancone non è quello originale (realizzato da Giuseppe Jappelli) bensì una riproduzione inserita da Angelo Pisani dopo la seconda guerra mondiale, ma resta la gravità del gesto. Ignoti gli autori, così come non si sa con assoluta precisione quando potrebbe essere avvenuto il furto. La "principale indiziata", però, è la serata di Capodanno, durante la quale si è tenuta una serata danzante a tema che ha creato non poche polemiche per le violazioni alle norme di tutela del monumento previste dalla Soprintendenza.

LA GESTIONE DEL CAFFÉ

Un veglione autorizzato dal direttore Manolo Rigoni, il quale ha denunciato il furto alle forze dell'ordine senza però avvisare subito il Comune: da Palazzo Moroni al momento non trapela nulla a riguardo, ma potrebbe scattare una diffida o una sanzione per l’attuale gestione del Caffé Pedrocchi, affidata alla F&de Group di Milano. Le due zampe leonine trafugate verranno nel frattempo rimpiazzate con delle nuove copie.