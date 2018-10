Un calcio al bullismo, l'iniziativa per sensibilizzare i più giovani. Allo stadio Plebiscito la partita tra attori e magistrati

Un calcio al pallone. Si chiama così l’iniziativa che coinvolge la selezione nazionale di attori contrapposta, solo sul campo, a quella dei magistrati. Appuntamento allo stadio Plebiscito per ragazzi delle scuole di Padova e provincia. Non solo una partita per sensibilizzare i ragazzi sulle conseguenze che hanno i comportamenti da bulli. Presenti anche Michela Bochicchio, vice questore aggiunto Questura di Padova, che ha anticipato i contenuti di una applicazione che verrà presentata agli studenti che mira a prevenire e individuare certi comportamenti assolutamente scorretti.

L’assessore allo sport Diego Bonavina ha evidenziato l’importanza dello sport anche in questo caso, quando citando Nelson Mandela ha ricordato che “nulla unisce più dello sport”. Toccante poi la testimonianza di Erika Defendi, una mamma di Bergamo che ha raccontato quanto avvenuto a suo figlio quindicenne. Il ragazzo soffre di una sindrome che ha colpito soprattutto le gambe e che quindi ne condiziona la mobilità. Un giorno, passeggiando in centro, ha visto due ragazze sbeffeggiarlo imitandone la camminata difficoltosa. Uno shock per la madre che si è poi sfogata su FB raccogliendo la solidarietà di migliaia di persone da tutta Italia.

L’appuntamento è sabato 20 allo stadio Plebiscito dalle ore 9.