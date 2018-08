Calcio, è la settimana di Padova-Venezia. Bonavina: "Capienza a 11mila coi lavori sulla videosorveglianza"

Si lavora notte e giorno. E sarà una corsa contro il tempo. Ma i tifosi biancoscudati possono tirare un sospiro di sollievo: sembra scongiurata l'ipotesi che vedeva una capienza di 7.500 posti per lo stadio Euganeo in occasione del derby tra Padova e Venezia, in programma sabato 2 settembre alle ore 18.

I lavori

Il condizionale è d'obbligo in questi casi, ma il Comune di Padova si è mobilitato per completare in tempo i lavori per il potenziamento della videosorveglianza dell'impianto di viale Nereo Rocco così da poter aumentare i posti a disposizione dei sostenitori di entrambe le squadre. Ad annunciarlo è Diego Bonavina, assessore allo sport: "Confermo che la capienza dello stadio Euganeo è attualmente di 7.500 posti, ma nella mattinata odierna è previsto il completamento dei lavori di potenziamento della videosorveglianza. Mercoledì 29, poi, effettueremo un sopralluogo e se tutto funziona a dovere la capienza verrà aumentata a 11mila posti".