Calcio: progetto 3P, Reggiana e Padova domenica rinnoveranno il legame di sportività

Associazione Calcio Reggiana 1919 e Padova Calcio in occasione della gara di domenica 29 aprile, valida per la 18^ giornata di ritorno del campionato di Serie C 2017/2018, rinnoveranno legame sportivo nato nella gara di andata attraverso la partita dimostrativa delle proprie giovanili durante l’intervallo.

L'iniziativa

Questa iniziativa, che tanto successo ha riscosso durante la partita all’Euganeo, verrà ripetuta anche domenica con le medesime attività e vedrà i giovani reggiani e patavini pranzare insieme prima di incontrasi sul campo di gioco durante l’intervallo della sfida dei loro beniamini. Reggiana e Padova, protagoniste del Progetto 3P, e sempre in prima linea per tutto quanto riguarda le iniziative a sostegno del Fair Play, dell’impegno sociale e dello sviluppo dell’attività giovanile si augurano che quella di domenica sia una occasione di festa sia sugli spalti che in campo.

I ds

A questo proposito il Direttore Sportivo Giuseppe Magalini, intervista sull’iniziativa, dichiara: ”Mi auguro che domenica nonostante l’importanza della posta in palio, sia una giornata di festa per tutti, si in campo che sugli spalti”. Il medesimo concetto viene sottolineato anche da Giorgio Zamuner, ex centrocampista granata ed ora DS dei biancoscudati: “Per Reggiana – Padova si incontreranno due grandi piazze. Sono certo che in campo e sugli spalti lo spettacolo sarà degno delle nostre città e il clima di disteso e sereno confronto” Cogliamo quindi l’occasione per invitare tutti allo stadio per una giornata di sport e di festa.