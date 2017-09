Entro tre anni via tutte le barriere dall'Euganeo, Si ai tamburi durante le partite

Calcio Padova, tifosi, comune e questura uniti per un nuovo modello di gestione del football e di frequentare lo stadio. “Kick off” è un progetto voluto dal ministri Lotti e Minniti, i presidenti di Coni, Figc, lega di serie A, B e C, assoarbitri, assocalciato, assoallenatori per una rivisitazione del modello di gestione delle partite e della sicurezza negli stadi.

FAMIGLIE ALLE STADIO.

A Padova l’obiettivo è quello di riportare le famiglie allo stadio per vivere le partita in libertà e sicurezza. I passaggi sono individuati in un arco triennale con misure per modificare il modo di gestire le partite. I biancoscudati sono stati scelti per il progetto “3P – patto, passione, partecipazione” per agire da subito e abbassare la percezione del pericolo, consolidando la figura delle Slo e infondere cultura sportiva. Già l’Euganeo è stato dotato di una Tribuna Family, con tariffe agevolate per portare i figli allo stadio. Anche il sistema di vendita dei biglietti è stato semplificato grazie alla revisione sulla disciplina della tessera del tifoso.

VIA ALLE BARRIERE.

“L’obiettivo è quello di togliere le barriere all’Euganeo- spiega il sindaco Sergio Giordani- è uno dei modi per riqualificare lo stadio. Vogliamo che l’Euganeo diventi più a misura d’uomo, riportando i tifosi allo stadio il più possibile in sicurezza e a misura di famiglie”. L’assessore allo sport Diego Bonavina spiega: “Si passa da una concezione improntata sul divieto, a una politica in cui si fanno aperture all’interno di un sistema di sicurezza. La reintroduzione dei tamburi allo stadio va fatta all’interno di una regolamentazione che consenta l’identificazione di chi lo porta. L’obiettivo è quello di togliere le barriere dal 2019-2020, ci farebbe piacere anche anticipare se possibile”.

SI AI TAMBURI.

Il questore Gianfranco Bernabei snocciola i numeri: “Nella stagione 2016-2017 302 partite su 2044 incontri, il 14,7% sul totale, sono state considerate a rischio. Un risultato ottimo che ha indotto il ministero a cambiare la rotta. La Tessera del Tifoso modificherà la propria conformazione, ma non tutto verrà concesso. I tamburi e i megafoni possono essere introdotti, ma va comunicata l’intenzione agli organismi di controllo”. Il presidente del Padova Roberto Bonetto si è detto soddisfatto: “Poter acquistare il biglietto nei settori locali eccetto la curva ospiti anche nel giorno della gara è un gran passo in avanti. Come società siamo onorati di seguire questo progetto triennale e di far parte di un gruppo di 12 quadre che accolgano questa proposta. Noi continuiamo a lavorare nelle scuole”.