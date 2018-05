Calcio Padova a Palazzo Moroni, Bonetto: "Serve un tavolo istituzionale con le associazioni"

Più che la premiazione, poté lo stadio. Il Calcio Padova viene ricevuto a Palazzo Moroni per essere omaggiato dopo la promozione in serie B, ma l'occasione diventa più che ghiotta per parlare dello stadio Euganeo.

"Il progetto c'è, ma..."

E l'amministrazion comunale apre al progetto del presidente Roberto Bonetto. Il quale però chiede una mano a istituzioni e associazioni: "Noi faremo il nostro anche in serie B, ma molto passa senza dubbio da ciò che sarà fatto a livello di stadio. Ogni istituzione dovrebbe fare la propria parte, e le associazioni come Confindustria, Ascom e Camera di Commercio si mettano una mano sul cuore per darci una mano. Il progetto di massima c'è, ora la cosa più importante è farlo stare in piedi dal punto di vista economico e finanziario. Non si potrà fare un centro commerciale, quindi faremo un parco a tema di tipo sportivo. Pensiamo anche a progetti legati al sociale, io ci credo. Non posso pensare che Padova non sia in grado di costruire uno stadio".