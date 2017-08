Caldo torrido, malori in città: dalla Protezione civile stato di pericolosità incendi boschivi

Non accenna a placarsi l'ondata di caldo torrido, destinata a continuare anche nei prossimi giorni fino a domenica, che ha investito anche l'intera provincia padovana.



MALORI. In queste ore i centralini del 118 sono stati sommersi di telefonate: tre, solo giovedì, le persone ricoverate e tenute sotto controllo per malori sopraggiunti a causa dell'afa. La Protezione civile, dal canto suo, ha dichiarato lo stato di pericolosità incendi boschivi nel territorio veneto, compreso quello padovano.



PERICOLO INCENDI. Ecco il comunicato inviato dalla Protezione civile: "Viste le contingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, con comunicazione della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio delle province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza. Fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate, e comunque entro la distanza di cento metri dai medesimi terreni. Per le trasgressioni a tali divieti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 21".



PADOVANUOTO. Iniziative spontanee in tutto il territorio comunale per cercare di mitigare l'ondata di calore. Alle piscine della Padovanuoto, ad esempio, "in un'ottica di servizio alla cittadinanza, e considerata l'eccezionale ondata di caldo di questi giorni, la PadovaNuoto terrà aperto fino alle ore 22 da oggi, giovedì 3 agosto a domenica 6 agosto. Le tariffe d'ingresso restano invariate".