Una call for ideas per il nome e il logo del campus universitario alla ex Caserma Piave

L’Università degli Studi di Padova lancia un call pubblica per individuare un nome e un logo/marchio che identifichino il concorso di progettazione per la realizzazione del Campus del Polo Scienze Sociali ed Economia, che occuperà i locali della ex Caserma Piave.

La cessione al Bo

Roberto Reggi, direttore generale del demanio, e Gioacchino Alfano, sottosegretario del Ministero della difesa, hanno consegnato le chiavi del complesso al rettore patavino Rosario Rizzuto nel corso di una cerimonia a palazzo Bo lo scorso novembre. Così l'immesa area diventerà un campus universitario nel cuore di Padova nel 2021. La firma del protocollo d’intesa alla presenza del rettore, del ministro della difesa, del direttore dell’agenzia del demanio e del commissario straordinario del comune Paolo De Biagi, è avvenuta il 7 giugno nell'aula magna del Bo.

Un progetto da 40.5 milioni per una didattica di qualità

L’ex caserma consta di una superficie totale di circa 51mila metri quadrati e di una superficie occupata da edifici pari a 27.500 metri quadrati. "Gli spazi attualmente in uso - spiega il rettore Rosario Rizzuto - sono piccoli per garantire servizi adeguati agli studenti, motivo che ci ha costretto a cercare alternative: la caserma Piave è il luogo ideale per completare la nostra presenza nel centro storico di Padova e rendere un servizio alla comunità universitaria ma anche alla città stessa, con una riqualificazione urbana al servizio dell’intero territorio”. Il tutto nel solco dell'obiettivo prioritario di aumentare i servizi agli studenti con spazi e risorse adeguati alle necessità di una didattica di qualità. La struttura ospiterà aule e laboratori di Economia, Scienze politiche e Sociologia e sarà soprattutto un campus didattico con aule moderne, sul modello di quelli americani.

La call for ideas: criteri

Nome e logo dovranno rispecchiare alcune caratteristiche, quali il richiamo al territorio nazionale e internazionale, la centralità dell’area rispetto alla città di Padova e al suo centro storico, offrire a Padova un luogo dotato di grande qualità urbana, sia in rapporto alla qualità/innovazione degli edifici/spazi, sia alla previsione di spazi a verde/parco e piazze pubbliche. Altro riferimento sarà la sua caratterizzazione come luogo aperto, permeabile, dei giovani, per la formazione universitaria di elevato livello, che stimoli la formazione e il coinvolgimento dei talenti. Un campus universitario inclusivo, innovativo, tecnologicamente avanzato, progettato e realizzato con grande attenzione agli aspetti della sostenibilità ambientale ed energetica, punto di riferimento rispetto agli altri campus universitari nazionali.

Le caratteristiche dei progetti

Il nome dovrà evidenziare le peculiarità dell’area oggetto e della città di Padova e possedere le caratteristiche peculiari della chiarezza, della semplicità e dell’immediata associazione con l’area oggetto della trasformazione urbana e con la nuova destinazione funzionale. Importante inoltre per la scelta del nome sarà la verifica della disponibilità su internet di indirizzo disponibile a pubblicizzare la successiva trasformazione urbana dell’ambito di progetto. Infine, nome e logo/marchio non devono essere necessariamente collegati tra di loro e devono quindi poter essere utilizzati anche da soli. Il logo/marchio sarà utilizzato per l’immagine coordinata dell’intervento di trasformazione ed applicato ai diversi strumenti di comunicazione che saranno individuati e definiti dall’Università di Padova. Per tale motivo, il logo/marchio deve essere facilmente riconoscibile, realizzando la massima coesione possibile tra la parte grafica e le eventuali parole utilizzate e, nel contempo, facilmente utilizzabile all’interno di qualsiasi contesto e sopra qualsiasi supporto.

Diritti d'autore e concorso

Sono ammessi al concorso solo idee e lavori originali e mai pubblicati, in caso contrario l’università non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per eventuali violazioni da parte dei concorrenti delle disposizioni riguardanti l’originalità e il copyright dei lavori presentati. I progetti premiati diventeranno di esclusiva proprietà dell’Università di Padova (incluso l’indirizzo web indicato nel progetto) che ne acquisisce tutti i diritti di distribuzione e riproduzione e che è autorizzato ad utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire liberamente il progetto.

Contatti utili

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere esclusivamente inviati via mail all’indirizzo: ufficiogare@unipd.it entro le ore 12 del 21 marzo. Le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito http://www.unipd.it/concorso-caserma-piave.

Per le informazioni più specifiche dal tipo di supporto e media, al tipo di pubblicazione editoriale riguardante il logo/marchio, criteri e modalità di partecipazione e valutativi del vincitore: http://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2018/bando_logo_nome_caserma%20piave.pdf