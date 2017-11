Cambia la viabilità, al via i lavori per le rotatorie in corso Stati Uniti

Partono mercoledì mattina i lavori per la realizzazione di due nuove rotatorie in Corso Stati Uniti. Obiettivo, rendere più agevole e sicura la circolazione, in una strada che vede un traffico molto inteso di auto e camion in tutte le ore della giornata.

I LAVORI

La prima rotatoria sarà realizzata tra gli svincoli della tangenziale est, in quel tratto battezzata Corso Argentina e Corso Stati Uniti, la seconda sostituirà l’attuale semaforo tra Corso Stati Uniti e Via della Ricerca Scientifica. La prima rotatoria va a risolvere la criticità della circolazione che riguarda sia l’uscita dalla tangenziale provenendo da sud che l’immissione verso nord per chi proviene da Corso Brasile e Via del Progresso. In entrambi i casi automobilisti e camionisti che devono girare a sinistra e “tagliare” il flusso dei veicoli che provengono da est su Corso Stati Uniti si trovano la visibilità quasi completamente ostruita dalla vegetazione dell’aiuola spartitraffico, dal guard rail e dalla segnaletica esistente. La rotatoria permetterà una circolazione sicura e contribuirà insieme alla seconda nuova rotatoria posta più a est in corrispondenza di Via della Ricerca Scientifica a moderare la velocità. Corso Stati Uniti è infatti una strada con una incidentalità elevata con una media di 28 feriti e purtroppo 1 morto all’anno nel triennio 2012- 2014.

COSTI E INTERVENTO

L’intervento, che comprende anche la sistemazione dei percorsi pedonali sotto il cavalcavia di Corso Stati Uniti e il potenziamento dell’illuminazione stradale, richiede un investimento complessivo di 634.260 euro. Durante i lavori,la cui durata prevista è di 240 giorni, la viabilità in Corso Stati Uniti sotto il cavalcavia della tangenziale est subirà delle inevitabili modifiche. In particolare chi esce dalla tangenziale all’uscita 13, su Corso Stati Uniti, provenendo da sud, non potrà più girare a sinistra, ma dovrà necessariamente girare a destra. L’inversione di marcia potrà essere effettuata poche decine di metri dopo utilizzando il varco già esistente nello spartitraffico centrale, oppure all’incrocio con Via della Ricerca Scientifica. La stessa cosa dovranno fare i veicoli che provengono da Corso Brasile e Via del Progresso e che dovrebbero girare a sinistra per imboccare la rampa di immissione verso nord della tangenziale.

“Abbiamo rimesso in moto la città- commenta l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi- avviando tutta una serie di lavori che sono finalizzati sia a rendere più fluida la circolazione, con un beneficio in termini di tempo per chi si sposta e ambientale, perché le auto in coda inquinano, ma anche a aumentare la sicurezza. Purtroppo Corso Stati Uniti è stato teatro di molti incidenti stradali negli ultimi anni e alcuni sono accaduti proprio sotto il cavalcavia. Abbiamo voluto quindi intervenire il più presto possibile per cancellare questo punto nero della viabilità cittadina. Ma ricordo che tra rotatorie, marciapiedi e asfaltature in corso e previste, abbiamo dato il via ad una campagna di interventi diffusi in tutti i quartieri che non si vedeva da anni”