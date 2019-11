Tir sbaglia la curva e si inclina pericolosamente sopra il Muson: pompieri al lavoro

Paura nel pomeriggio di giovedì per un Tir in bilico sul lungargine Muson Vecchio all'inizio del ponte sopra il fiume a Camposampiero. L'autista, A.B., un uomo di 55 anni che vive a Cordeonons nel pordenonese, ha stretto troppo la curva e il mezzo si è inclinato. L'uomo è illeso. Sul posto ci sono i vigili del fuoco che stanno cercando di evitare che il mezzo pesante cada in acqua. Il veicolo pesante è di proprietà di una ditta di Pordenone. Sul posto la polizia locale che sta monitorando il traffico.

Notizia in aggiornamento