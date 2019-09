Autoarticolato si rovescia sulla A13: conducente ferito, due ore di lavoro per rimuovere il mezzo

Prima la sbandata, poi il rovesciamento: un autoarticolato è finito fuori strada sulla A13 Padova-Bologna.

La dinamica

È successo alle ore 9.30 di giovedì 26 settembre nel territorio di Monselice: l’autista - rimasto ferito e preso in cura dal personale del Suem 118 - stava viaggiando in autostrada in direzione Bologna quando ha perso il controllo del camion rovesciandosi. La squadra dei vigili del fuoco (accorsa da Padova) ha messo in sicurezza il mezzo: sul posto la polstrada e personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni dei pompieri sono terminate dopo circa due ore.