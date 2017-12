Fratelli camorristi arrestati in provincia di Padova: erano affiliati al clan dei Troia

Sono stati arrestati nel padovano due fratelli di 25 e 22 anni accusati di essere affiliati al clan dei Troia di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli. I due giovani camorristi erano in città apparentemente per motivi lavorativi. A fermarli martedì i carabinieri di Albigasego, uno proprio nel comune dell’hinterland in un bed and breakfast, l’altro in un hotel in città.

GLI ARRESTI

Il gip del capoluogo campano ha emesso l’ordinanza che ha portato a 37 arresti. Quando sono stati fermati i due non erano in possesso di sostanze stupefacenti. Da capire come mai fossero nel capoluogo euganeo: con tutta probabilità stavano studiando il territorio per motivi di affari, anche se ufficialmente erano in città per lavorare per conto di un’azienda che ha delle commissioni da svolgere in loco. Il 25 è stato portato al Due Palazzi, il 22 enne nella casa di reclusione di Vicenza. I trentasette arrestati sarebbero tutti riconducibili alla famiglia Troia e sono tutti accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti come cocaina, hashish, marijuana.