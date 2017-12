Incontri e serate informative in favore del Sì per la creazione del comune di Quattroville

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"É partita la campagna istituzionale per il referendum consuntivo del 17 dicembre, dedicato alla fusione dei comuni di Saletto, Santa Margherita d'Adige, Megliadino San Vitale e Megliadino san Fidenzio nel nuovo comune di Quattroville. Il comitato del Sì è impegnato, come le amministrazioni comunali, nella distribuzione del materiale informativo e nell'organizzazione di serate utili al cittadino a sciogliere eventuali dubbi sul voto.

Crediamo che la fusione sia un’occasione unica - dichiarano i promotori - perchè rinunciare agli oltre 13 milioni di euro erogati a sostegno della fusione dallo Stato e della Regione? In dieci anni quei soldi possono trasformarsi in servizi migliori, opere utili e meno tasse. Oltre duecento Comuni in Italia hanno già avviato la fusione in aree con una ricchezza e un tasso di occupazione doppi rispetto ai nostri. Siamo di fronte a un’opportunità che molto difficilmente si ripeterà e che quindi dobbiamo cogliere adesso, mettendo da parte la paura del cambiamento e pensando soprattutto al futuro dei nostri paesi e delle nostre famiglie, di coloro che oggi non possono ancora votare ma che domani potrebbero godere dei benefici di una nostra scelta lungimirante.

Mancano meno di due settimane al 17 dicembre e il comitato ha predisposto una road map per raggiungere tutti i novemila cittadini interessati. Vogliamo fare in modo che tutti siano messi nella condizione di farsi un’opinione sulla fusione e vadano a votare al referendum con cognizione di causa. Ci proponiamo di organizzare incontri pubblici e realizzare uno strumento informativo di agile lettura da recapitare in tutte le case, per sfatare i preconcetti e dare risposta ai dubbi che possono nascere tra i cittadini. Ovviamente la comunicazione viaggia anche sui social, perciò abbiamo aperto la pagina e gruppo Facebook, il profilo Twitter, un canale Telegram e il sito internet. Per contattare il comitato è possibile scrivere a fusionequattroville@gmail.com".

Andrea Franchin - consigliere comunale minoranza Insieme per servire

Comune di Santa Margherita d'Adige