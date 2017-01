Comitato dei Cittadini per i diritti umani onlus: la campagna contro i TSO sui bambini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Facendo seguito alla manifestazione di martedì 17 gennaio, tenutasi davanti al Tribunale dei minori di Venezia, il CCDU continua la sua attività di denuncia e informazione con una petizione a sostegno del ragazzo che i servizi e la psicologa vorrebbero allontanare dalla famiglia e dai suoi affetti, dalla scuola e dagli amici, perché affetto da un presunto disagio psichico.

La petizione sarà indirizzata al sindaco di Villafranca Padovana.

Nella petizione si richiedono la sospensione dal caso e un'indagine disciplinare sulla psicologa che ha minacciato di chiamare l'ambulanza per portare via il ragazzo con la forza.

Si richiede inoltre al Sindaco e alla Giunta di attivarsi per garantire il diritto del loro cittadino minorenne all'ascolto da parte del Tribunale e il suo diritto agli affetti familiari e alla libertà personale.

La sottoscrizione della petizione sarà solo uno dei punti della campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei politici locali.

Se un ragazzo ha problemi comportamentali o disagi psichici, pur non avendo commesso reati, e la famiglia non accetta di sottoporlo a cure psichiatriche, i genitori possono essere ritenuti inidonei e perdere responsabilità genitoriale.

Il figlio può essere collocato coattivamente in una comunità psichiatrica ad alto contenimento ed eventualmente trattato con psicofarmaci, con un trattamento sanitario obbligatorio a tempo indeterminato.

Secondo l'Istituto Nazionale Pedagogia Familiare di Roma, in Italia nel 2013/2014 i trattamenti sanitari obbligatori sui bambini sono stati ben 101.

Solo un bambino su quattro viene allontanato dalla famiglia per abusi gravi e accertati, mentre il 70% circa viene tolto per "inidoneità genitoriale" (povertà, lavoro, problemi abitativi, conflittualità, carenze educative).

Perché invece non aiutare la famiglia a superare i problemi senza disgregarla e senza il trauma dell'allontanamento?

La campagna si propone di informare la popolazione sui risultati dell'introduzione della psichiatria e delle valutazioni e perizie psichiatriche soggettive e discrezionali nell'ambito della tutela minorile.

É stata avviata una sottoscrizione di riforma indirizzata inizialmente al sindaco di Villafranca Padovana, ma in seguito anche a tutti gli altri sindaci della ULSS 6 Euganea e al sindaco di Padova.

Nella petizione si chiede di migliorare e aggiornare la formazione dei Servizi Sociali, al fine di evitare gli allontanamenti per motivi futili, e predisporre delle procedure e delle buone pratiche volte a prevenire il trauma dell'allontanamento e della lacerazione degli affetti, aiutando le famiglie in difficoltà.

Si chiede inoltre che l'allontanamento e la pratica delle visite protette siano limitati ai casi gravi e accertati di violenza e maltrattamenti e che sia vietato il prelievo dei bambini in tutti gli edifici scolastici, affinché la scuola torni a essere un luogo sicuro.

Il primo tavolino informativo sarà tenuto prossimamente nel comune di Villafranca Padovana.

Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani Onlus

DIRITTO DEI BAMBINI A UNA FAMIGLIA E A UNA SCUOLA SICURA - IL VOLANTINO"