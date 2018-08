Camper in fiamme sull'A4: i pompieri sul posto, chiuse alcune strade secondarie

Un veicolo in fiamme sta bruciando sull'autostrada A4, poco prima dell'uscita Padova Ovest, in direzione Milano. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. Per motivi precauzionali è stato chiuso anche il sottopasso di Altichiero. La municipale sta monitorando la situazione.

Notizia in aggiornamento