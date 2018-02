Canale Scaricatore: nuova illuminazione intelligente con il rilevamento persone

Nuovo sistema di illuminazione pubblica adattiva sulla ciclabile fra i ponti del Bassanello e Quattro Martiri. L’intervento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e condiviso con l’Osservatorio Inquinamento Luminoso di Arpav, è stato curato da AcegasApsAmga.

La luce quando e quanto serve.

Sarà ancora più piacevole e sostenibile passeggiare o fare jogging lungo l’argine del canale Scaricatore. AcegasApsAmga ha infatti attivato il nuovo sistema di illuminazione intelligente in un tratto lungo oltre un chilometro, sostituendo cinquanta lampioni con altrettanti punti luce a led di ultima generazione. Il risultato è un’illuminazione più gradevole rispetto alle normali lampade al sodio e un minore inquinamento luminoso.

Il funzionamento.

L’impianto è dotato di quattro telecamere governate da un apposito software, in grado di rilevare la presenza di persone in ogni tratto e di regolare l’intensità luminosa in base all’effettivo passaggio. In assenza di transito i lampioni garantiscono una luce minima, sufficiente alla sicurezza dell’area. Quando la telecamera posta all’inizio di ogni tratto (ogni 300 metri circa) rileva anche un solo passante, le lampade di quel segmento aumentano automaticamente di potenza, garantendo la miglior visibilità.

Il risparmio.

Il nuovo impianto ha un occhio di riguardo anche verso il consumo energetico, poichè permetterà un risparmio di circa l’80% rispetto al precedente sistema, grazie alla combinazione della tecnologia led e del sistema di rilevamento presenze.

Il rinnovo dell’illuminazione pubblica a Padova.

L’intervento sul canale Scaricatore si inserisce nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica dell'area urbana del capoluogo, che nel 2017 ha visto la sostituzione di circa 5.300 punti luce (pari a circa il 15% del totale) con lampade a led. Gli interventi, localizzati soprattutto in centro storico, stanno consentendo il risparmio di oltre un milione di kilowattora all’anno, pari al consumo elettrico di circa 350 famiglie. Nel corso del 2018, sempre con il coordinamento dell’amministrazione comunale, il piano di riqualificazione verrà ulteriormente incrementato.