Scova l'eroina durante il "tour" in zona Stazione: esordio col botto per Lucky

Esordio "col botto" per la nuova unità cinofila della polizia locale: terminata in questi giorni la fase formativa per l'ausiliario Lucky e il suo conduttore presso il centro di istruzione della polizia locale di Milano, la nuova unità cinofila antidroga ha iniziato in questi giorni la propria vita operativa nell'ambito dei servizi che la squadra sicurezza urbana del Reparto polizia giudiziaria opera sistematicamente nelle zone critiche della nostra città. E nel primo pomeriggio di martedì 17 dicembre ha dato prova delle sue capacità, rinvenendo nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Padova un involucro contenente eroina, il tutto sotto gli occhi attenti del sindaco Sergio Giordani.

Lucky

Tra novembre e dicembre, nei giorni liberi dal corso, l'unità cinofila ha effettuato una ventina di uscite in cui i risultati concreti non sono mancati. Sono oltre 600 i grammi di stupefacente recuperati e posti sotto sequestro grazie al fiuto di Lucky, stupefacente di norma occultato con circospezione e attenzione da molti pusher di strada che gravitano in particolare nel comparto stazione ferroviaria e nella cosiddetta "Prima Arcella"; i nascondigli preferiti si sono rivelati essere siepi, vegetazione spontanea, contenitori porta-rifiuti, intercapedini e anfratti presenti su fabbricati e arredo urbano. La località in cui, per ora, si è rinvenuto il maggior quantitativo è quella circostante il cavalca-ferrovia Borgomagno, dove in soli tre interventi sono stati posti sotto sequestro complessivi 264,5 grammi di marijuana; anche via Valeri - area PP1 - risulta essere sito tra i preferiti per nascondere lo stupefacente, con oltre 105 grammi di sostanza. Nell'intervento effettuato dall'unità cinofila il 16 dicembre in via Valeri la droga era stata occultata sotto terra, ma ancora una volta il fiuto dell'ausiliario si è rivelato di estrema efficacia. La droga nascosta su area pubblica è esclusivamente marijuana e in misura minore hashish (66 grammi). Complessivamente il quantitativo di materiale sottratto agli spacciatori ha generato per gli stessi un danno economico quantificabile tra i 6 e i 7.000 euro.

Nuovo cane antidroga

È in fase di avvio la formazione di un'altra unità cinofila antidroga il cui conduttore è già stato selezionato e l'ausiliario già individuato in un altro pastore tedesco in possesso delle caratteristiche necessarie.