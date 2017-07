Cane cade all'interno della recinzione di una casa, viene recuperato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di domenica in via Altura a Ospedaletto Euganeo per salvare un cane spinone, caduto all’interno delle mura di recinzione di una casa abbandonata, posta sotto il livello della strada.



IL RECUPERO. L’allarme è stato dato dai passanti, sentiti i guaiti di lamento dell’animale, che tentava inutilmente di risalire il muro. I pompieri di Este con una scala sono scesi i nella proprietà abbandonata piena di erbacce, recuperando l’animale, che docilmente si è fatto prendere. Sul posto il veterinario di Selvazzano che ha preso in custodia l’animale anche per la lettura del cip. Si suppone il cane posso essere scappato di notte durante il temporale, che ha interessato la zona.