Il cornicione di neve cede di colpo: cane precipita nel vuoto durante l'escursione in montagna

C'è ancora una flebile speranza di ritrovarlo in vita. Nonostante il volo compiuto: un cane è precipitato nel vuoto durante un'escursione in montagna.

I fatti

È successo intorno alle ore 14 di sabato 16 novembre a Cima Mandriolo, in zona Altopiano di Asiago nel comune di Lusiana: il cane - un pastore belga Malinois di nome Hera - di una coppia di escursionisti si è sporto su un cornicione di neve, ceduto di colpo facendolo precipitare e scomparire. Il proprietario, E.P., 43 anni, di Camposampiero (Padova), nel tentativo di recuperarlo è a sua volta scivolato per alcuni metri, riuscendo fortunatamente a fermarsi e a risalire. Da qui la richiesta di intervento del Soccorso alpino di Lavarone che con una squadra di soccorritori di Asiago si è portato sulla vetta di Cima Mandriolo. Una volta sul posto i soccorritori hanno attrezzato le calate e sono scesi con le corde per un centinaio di metri lungo il ripido versante caratterizzato da piccoli salti e affioramenti rocciosi, senza purtroppo riuscire a rinvenire traccia dell'animale. Ormai buio, le squadre (sul posto anche i Vigili del fuoco di Asiago e volontari di Lavarone) sono dovute rientrare, ma già dalla mattinata di domenica 17 volontari batteranno i sentieri alla ricerca di Hera.