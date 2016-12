Cani avvelenati a Mestrino, è caccia al responsabile: ronde notturne degli animalisti

A Mestrino, da un paio di settimane, qualcuno sparge veleno nei giardini delle case dove vivono cani, nelle proprietà e anche lungo i marciapiedi. Si tratta di globuli azzurri di un lumachicida, un veleno che provoca morte orribile, e viene venduto in molti supermercati, dove chiunque può acquistarlo.

RONDE NOTTURNE. Finora numerosi cani lo hanno ingerito: sei sono stati salvati con pronte cure, uno, un cucciolo che viveva con una coppia di anziani, è morto. La polizia locale è al lavoro per individuare il responsabile. Anche militanti di Centopercentoanimalisti stanno monitorando la zona, raccogliendo informazioni, ed effettuando ronde notturne.

LOCANDINE IN CENTRO AL PAESE. "Spargere veleno è vero e proprio terrorismo", scrivono gli attivisti dell'associazione animalista che, nella notte tra giovedì e venerdì, in centro a Mestrino e nelle zone segnalate, hanno sparso locandine di 'avvertimento' rivolte al responsabile. "Prima o dopo questo spregevole essere verrà scoperto", concludono in una nota.