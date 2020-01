Cani e proprietari: come affrontare correttamente il trasporto in automobile

Appena tornata a Padova ho notato che qui molti proprietari per viaggiare in auto con il proprio cane usano la cintura da attaccare alla pettorina o al collare. Non vi nascondo che per me ogni volta è un colpo perché lo trovo un modo pericolosissimo di girare con il cane.

Situazioni pericolose

Se capita un tamponamento o di dover fare una frenata molto brusca, il cane sarà libero con il corpo di volare per l’abitacolo, subendo poi un contraccolpo sul collo o sul torace per la cintura che rischia di provocargli dei danni fisici seri. Anche viaggiare con il cane libero per l’auto potrebbe essere pericoloso. Un cane libero sui sedili posteriori o sul bagagliaio si muoverà tantissimo, tenderà ad agitarsi vedendo l’esterno che scorre velocemente e non avrà alcuna protezione in caso di frenate brusche o incidenti anche lievi. Ci sono poi proprietari convinti che il proprio cane soffra di mal d’auto perché puntualmente si sente male. Spesso si può trattare invece di paura o disagio per il rumore della macchina, oppure di un’associazione negativa perché dopo poco il cane si sente male e rimette.

Utilizzare il trasportino per viaggiare in sicurezza

Se il cane non viene abituato gradualmente a viaggiare in auto o se non si utilizzano le dovute precauzioni, è possibile che questo diventi uno dei momenti difficili sia per il cane che per il proprietario. Non bisogna dare per scontato che i cani riconoscano l’auto come un mezzo di trasporto comodo e innocuo, siamo noi proprietari che dobbiamo avere l’accortezza di fargliela conoscere i maniera positiva. Il mio consiglio quindi è quello di farlo viaggiare in auto sempre dentro al suo trasportino, è l’unico modo per proteggerlo e contenere in sicurezza i suoi movimenti in caso di incidenti o frenate. Se in nostro cane non sa stare dentro ad un trasportino, sarà importante fare un passo indietro e abituarlo in maniera graduale a farlo stare lì dentro quando vi trovate in casa e poi anche in auto. In questa maniera il nostro cane viaggerà sempre protetto e si troverà sempre dentro la sua tana portatile dove potrà rilassarsi in qualunque situazione, sia se deve viaggiare in auto, in treno o in aereo.

Come abituarlo positivamente a viaggiare in auto

Le prime volte facciamo salire il cane quando la macchina è spenta, diamogli qualche biscottino mentre si trova dentro e poi facciamolo uscire. Ripetiamo questo giochetto più volte per fargli capire che non c’è alcun problema a salire in auto, anzi riceverà addirittura dei premietti li dentro. Quando il cane sarà felice di salire in auto, possiamo mettere in moto e fare un brevissimo tragitto solo per farlo abituare. Magari portiamolo in un posto che a lui piace. Dedichiamo dei brevi tragitti in auto solo per fargli prendere confidenza con il rumore e il movimento. Vedrete che piano piano il cane prenderà sempre più confidenza con la macchina, si rilasserà e i tragitti in auto potranno diventare più lunghi e sempre sereni.

Errori da evitare

Un errore da non fare è quello di non fargli conoscere l’auto solo per portarlo dal veterinario o in un posto spiacevole per il cane, ma cerchiamo di farlo viaggiare anche per andare in luoghi divertenti come un parco o un’area cani. Magari le prime volte lasciamo il cane a digiuno qualche ora prima del tragitto in macchina, non facciamolo bere tanto prima di partire. Inoltre lasciamo sempre una piccola parte di finestrino abbassato per rendergli l’ambiente fresco e ventilato. Una volta che il cane si è abituato, stiamo comunque attenti a come guidiamo. Evitiamo le frenate brusche o le curve troppo veloci se non sono necessarie e dopo un paio d’ore di viaggio ricordiamoci di fare una pausa per farlo sgranchire e fargli fare i bisogni. Foto da Baufoto