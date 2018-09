I cani spariscono nel nulla: le disperate ricerche del padrone che teme un rapimento

Prima l'appello disperato via social network, poi la denuncia formale. Tutto con il terrore che i suoi amici a quattro zampe possano essere finiti nelle mani sbagliate.

Spariti nel nulla

Due cani di razza, educati e docili, quindi potenzialmente facili da catturare per un malintenzionato, magari con lo scopo di rivenderli o di appropriarsene. La sparizione improvvisa dei due rottweiler Rambo e Frozen ha gettato nel panico il loro proprietario. L'uomo ha lanciato un appello via social, condiviso anche dalla sezione padovana di Enpa sulla sua pagina Facebook. La scomparsa risale alla notte tra il 20 e il 21 settembre nella zona di Sant'Elena, in via Marconi: l'uomo se ne è accorto il mattino dopo, non trovando più traccia degli amatissimi molossi.

La denuncia

Dopo cinque giorni di ricerche, il proprietario si è rivolto ai carabinieri per sporgere formale denuncia, confermando la data della sparizione e ribadendo di temere che possano essere stati oggetto di un furto mirato. Molto strano che si siano allontanati da soli, due cani di quella stazza danno nell'occhio, ma finora non ci sono state segnalazioni nella zona.