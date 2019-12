Cantanatale, in quattromila sotto la pioggia per i bambini di pediatria

La pioggia che incessante cade su Padova non ha fermato più di quattromila persone coinvolte in una bellissima festa di fronte a pediatria. I piccoli pazienti hanno seguito dal terrazzo della struttura ospedaliera il saluto canoro che hanno voluto loro dedicare tantissime persone, di tutte le età. Leandro Barsotti che è l'ideatore di questa splendida iniziativa è molto emozionato per la riuscita di questa seconda edizione del Cantanatale: «Essere presenti, venire qui, cantare tutti insieme, per stare tutti insieme è qualcosa di molto importante. E poi, più spirito natalizio di questo, cosa c'è?». Presente anche il sindaco, Sergio Giordani.

