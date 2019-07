Chiusura di via Montà: per una settimana non sarà attivo il centro raccolta rifiuti

Come già detto più volte, da domenica14 a venerdì 19 luglio, via Montà sarà chiusa al traffico per lavori che riguardano una prima modifica dell’attuale assetto di alimentazione e distribuzione alle centrali idriche di via Montà e viale Codalunga. Il cantiere interesserà il tratto centrale della strada, con accesso consentito ai residenti soltanto da via Bronzetti. Il traffico sarà deviato su Cavalcavia Chiesanuova e via Vicenza, con viabilità alternativa localmente indicata tramite apposita segnaletica stradale.

Lavori di miglioramento

La seconda parte dei lavori verrà realizzata entro la fine dell’anno, al di fuori della sede stradale, e riguarderà l’inserimento di una particolare e innovativa valvola, in grado di regolare in maniera autonoma la quantità di acqua che la città richiede. I lavori, di carattere ingegneristico molto elevato, rientrano nel più ampio progetto di reingegnerizzazione e miglioramento del sistema acquedottistico cittadino, che ha come obiettivo l’efficientamento e la sicurezza della risorsa idrica, nonché la riduzione delle perdite idriche, a testimonianza del costante impegno dell’Azienda sui temi dell’acqua.

Raccolta rifiuti altrove

Nel periodo indicato, il Centro di Raccolta Euganea, situato in via Montà 32, non sarà accessibile e rimarrà chiuso. I cittadini avranno comunque a disposizione le altre tre stazioni ecologiche presenti in città per conferire i propri rifiuti ingombranti e particolari. Si ricordano di seguito indirizzi e orari:

Centro di Raccolta Guizza: via Pontedera – aperto da martedì a venerdì dalle 12 alle 16; sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15;

Centro di Raccolta Stanga: via Corrado, 1 – aperto da martedì a venerdì dalle 12 alle 16; sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 15;

Centro di Raccolta ZIP: corso Stati Uniti, 5 – aperto da martedì a venerdì dalle 11 alle 16; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 8.30 alle 16.