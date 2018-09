Chiuso l'allacciamento tra le autostrade A4 e A13: le alternative per evitare disagi

Otto ore di chiusura per l'allacciamento tra le autostrade A4 e A13 nel territorio padovano, tra il 5 e il 6 settembre.

Il cantiere

Alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla A4 Torino-Trieste sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A13 Bologna-Padova in direzione di Bologna, quindi per gli utenti che provengono da Brescia. Cantiere aperto dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 di giovedì 6 settembre.

Lavori a Padova Est

Si ricorda che dal 27 agosto sono in corso lavori al casello di Padova Est per agevolare il traffico in uscita, con la trasformazione di una pista di entrata in una di uscita.

Strade alternative

Uscita consigliata al casello di Padova Est sulla A4, proseguendo poi per corso Argentina e corso Stati Uniti ed entrare sulla A13 Bologna-Padova alla stazione di Padova Zona Industriale proseguendo verso Bologna.

Aggiornamenti in tempo reale

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky), su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre e su La7. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.042121, attivo 24 ore su 24.