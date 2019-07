Cantiere Terna Corso Australia. Micalizzi: «Parte mercoledì, evitiamo disagi la sera del concerto di Sting»

L'assessore Andrea Micalizzi, dopo aver fatto chiudere il cantiere appena aperto, giovedì scorso, ha chiesto e ottenuto di far ripartire i lavori l'indomani del grande concerto di Sting, che si esibirà martedì sera in corso Austrlia allArena Live. Per terminare i lavori di immissione della nuova conduttura, posta a quindici metri di profondità, Terna ha bisogno di una decina di giorni, così si è riusciti a trovare un accordo per far slittare la riapertura a mercoledì. Questo dovrebbe evitare i disagi dei tanti, che, non solo dall'Italia, verranno a Padova per assistere al concerto.

Mercoledì

Corso Australia - Corso Boston, quindi vedrà chiusa da mercoledì la corsia di marcia lenta della carreggiata sinistra. Ecco le disposizioni riportate sul sito del Comune di Padova: “Veneto Strade spa, per consentire la sicura e corretta esecuzione dei lavori per la realizzazione della linea di alta tensione interrata, dalle ore 9.30 del 29 luglio e per circa 7 giorni chiude la corsia di marcia lenta della carreggiata di sinistra lungo la Strada Regionale 47 "Corso Australia - Corso Boston", dal km 3+900 al Km 4+300 lato sinistro, in direzione Padova sud verso Padova Ovest. Nel tratto interessato dai lavori è in vigore il limite di velocità di 30 km/h, preceduto da una prima limitazione a 50 km/h e da una seconda da 90 km/h a 70 km/h”. I lavori dovrebbero terminare il 13 agosto.