Cantieri aperti a Montegrotto Terme

Cantieri aperti in questi giorni a Montegrotto Terme. Per il rifacimento della strada e del marciapiede di accesso al rustico villa Draghi il Comune ha investito 100 mila euro. «Stiamo completando - spiega il consigliere delegato alle manutenzioni Lodino Zella - i lavori con l'asfaltatura finale della strada e della corsia di manovra perimetrale della rotatoria all'incrocio con la Circonvallazione. Contemporaneamente verrà realizzato un dosso di rallentamento in asfalto stampato, affinché i pedoni possano attraversare in sicurezza la circonvallazione».

Cantieri

Sempre sulla circonvallazione è aperto un altro cantiere di consolidamento e messa in sicurezza della rotatoria all'incrocio con via Caposeda. «Dopo aver posato i cordoli in cemento che delimiteranno la rotatoria vera e propria - prosegue Zella - si sta procedendo ora alla posa dei cordoli perimetrali all’incrocio per canalizzare le auto in maniera ordinata e in sicurezza«. Questo secondo cantiere fa parte di un progetto più ampio di lavori stradali straordinari dell'importo complessivo di 500 mila euro che interesserà nelle prossime settimane anche via Dei Colli, l'isola pedonale di via Manzoni piazza Carmignoto e altre zone.