Etra: 49 cantieri aperti nel territorio padovano con 6 operatori a vegliare sulla sicurezza

Sono ben 49 i cantieri di Etra attualmente aperti sparsi tra tutti i Comuni, dall’Altopiano di Asiago al Padovano per incrementare le reti, potenziare i depuratori e migliorare le infrastrutture che permettono di portare l’acqua e depurare i reflui agli oltre 600 mila cittadini del territorio. Di questi 38 sono direttamente gestiti, sotto il profilo della sicurezza, dai tecnici coordinatori di Etra che attraverso costanti e continui monitoraggi in loco si impegnano a ricercare le soluzioni migliori per migliorare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori delle imprese che operano per Etra sia degli utenti in relazione ai rischi legati alla continuità e sicurezza dei servizi.

Fondamentale per Etra la sicurezza sul lavoro nei cantieri, per garantire la quale negli anni è stato dato sempre più spazio al consolidamento e allo sviluppo della cultura della prevenzione e protezione dai rischi. Cosa che ha richiesto un rilevante impegno per l’azienda sia in termini organizzativi sia di risorse attive nel territorio: uno staff di 6 tecnici coordinatori, sono impegnati ogni giorno a controllare che le imprese, che operano per conto di Etra, garantiscano un elevato standard di sicurezza nei cantieri. Le tipologie dei cantieri attualmente in corso in Etra spaziano dai cantieri stradali, al potenziamento degli impianti esistenti, ai contratti di manutenzione delle reti idriche e fognarie ed alle sistemazioni ambientali e manutenzione delle ecopiazzole. Tra questi l’ampliamento dell’impianto di depurazione di Montegrotto Terme, le opere di collegamento della frazione di Tramonte e Monteortone in Comune di Teolo alla rete di fognatura nera di APS di Abano Terme e realizzazione pista ciclabile in Comune di Teolo, il potenziamento della rete acquedottistica di Contrà Lessi e Godeluna in Comune di Enego e in località Lazzaretti in Comune di Foza, Potenziamento dell’impianto di depurazione di Mestrino, Estensione della rete di raccolta e potenziamento rete acquedotto nelle Vie Brigata Sassari, Morar, Ceresara, Don Viero e Contrada Ave in Comune di Asiago, l’estensione della rete di raccolta in Via Olivari in Comune di Galliera.

Altri numerosi cantieri stradali (sostituzioni, potenziamento condotte idriche e/o fognarie, ripristini stradali) sono prossimi all’avvio: l’attività di sostituzione degli apparecchi misuratori all’utenza, la fornitura e installazione delle porte stagne per serbatoi idrici di Etra, la riqualificazione dell’ecopiazzola in Via Roncalli in Comune di Rosà e l’ampliamento del depuratore di Cervarese Santa Croce. Per qualsiasi necessità o segnalazione relativa ai cantieri, i tecnici dell’ufficio Sicurezza Cantieri di Etra sono disponibili e contattabili attraverso l’indirizzo email sicurezzacantieri@etraspa.it