"Il nostro canto libero", gli storici musicisti di Battisti e Franco Malgioglio al Pedrocchi

Finale d’eccezione per l’ultimo appuntamento estivo al plateatico del Caffè Pedrocchi. Venerdì 6 settembre va in scena "Il nostro canto libero", serata dedicata alle canzoni di Lucio Battisti per chiudere la rassegna di musica e gusto.

Musica

Dalle 20.30 la scena del dehor dello storico caffè jappelliano sarà dedicata a Lucio Battisti. E torna anche la fortunata abbinata di musica e cibo, rigorosamente italiani, che segue il successo della cena felliniana di giugno e de "Le Mille Bolle Blu" di luglio dedicata a Mina.

Saranno presenti Massimo Luca, chitarrista, compositore e produttore discografico italiano, Gianni Dall'Aglio batterista, compositore e paroliere, nonché gli storici musicisti di Battisti e il musicista e critico musicale Franco Malgioglio.

Il menu

Sarà una cena concerto studiata in ogni dettaglio, accompagnata da musica e racconti dedicati a uno degli artisti più infuenti della musica italiana. «Chiudiamo la fortunata programmazione ideata e curata da Nicoletta Zennaro e Vera Scarin» commenta il direttore del Pedrocchi, Manolo Rigoni «con una serata dedicata al cantautore che ha celebrato l’amore, i sentimenti, la libertà con un menù ispirato ad ogni canzone».

Ecco che l’antipasto con tris di gamberi crudi sarà legato a "Innocenti evasioni", "Acqua azzurra acqua chiara" al brodetto di pesce, "Canzone del sole" al raviolo alla ricotta ed erbette di montagna con bisque di gamberi e scampi. "Si viaggiare" si lega al tonno scottato in crosta di porcini su tortino di patate al nero di seppia. Per finire con "Fiori rosa fiori di pesco" con un dessert a sorpresa e l’immancabile caffè verde Pedrocchi oltre a una selezione di vini della Cantina Pedrocchi.

Info e costi

Il prezzo per cena e concerto è di 70 euro a persona

È obbligatoria la prenotazione: prenotazioni@caffepedrocchi.it

049.8781231

***In caso di condizione meteo avverse, l’evento si svolgerà al piano nobile dello Stabilimento Pedrocchi